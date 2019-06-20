Дорога на Святогорск: Что уже отремонтировали на мосту у Богородичного (Фото). Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) продолжается ремонт моста через реку Северский Донец. Движение автотранспорта направлено на уже отремонтированную полосу движения – половина мостового полотна имеет и восстановленную пешеходную зону. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Специалисты Службы автодорог провели инспекционный контроль качества работ.
В облавтодоре напоминают, что сооружение протяженностью 233 погонных метров расположено на выезде из Богородичного в направлении Святогорска и является составной автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-21/М-03/ – подъезд к Святогорску, км 6+895.
Как отмечается, текущий средний ремонт позволит обеспечить надежность конструкций мостового перехода (1972 года постройки) и повысить уровень безопасности дорожного движения.
На мосту осуществляется реверсивное регулирование. Водителей просят быть внимательными за рулем.
Напомним, что на ремонт моста через реку Северский Донец в поселке Богородичное будет потрачено 30,4 млн грн.
Читайте также:
- Как проходит капитальный ремонт автодороги Доброполье – Лиман (Видео)
- Дороги Донетчины: В облавтодоре рассказали, что сейчас ремонтируют
- Дорога на Святогорск: Мост у Богородичного продолжают укреплять (Фото)
- Ремонт моста через реку Северский Донец в направлении Святогорска: Что уже сделано (Фото)
- Губернатор Донетчины рассказал, во сколько обойдется ремонт моста в Богородичном (Видео)
- В направлении Святогорска идет ремонт моста через реку Северский Донец (Фото)
Комментарии