Дорога на Святогорск: Что уже отремонтировали на мосту у Богородичного (Фото). Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) продолжается ремонт моста через реку Северский Донец. Движение автотранспорта направлено на уже отремонтированную полосу движения – половина мостового полотна имеет и восстановленную пешеходную зону. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Специалисты Службы автодорог провели инспекционный контроль качества работ.

В облавтодоре напоминают, что сооружение протяженностью 233 погонных метров расположено на выезде из Богородичного в направлении Святогорска и является составной автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-21/М-03/ – подъезд к Святогорску, км 6+895.

Как отмечается, текущий средний ремонт позволит обеспечить надежность конструкций мостового перехода (1972 года постройки) и повысить уровень безопасности дорожного движения.

На мосту осуществляется реверсивное регулирование. Водителей просят быть внимательными за рулем.

Напомним, что на ремонт моста через реку Северский Донец в поселке Богородичное будет потрачено 30,4 млн грн.

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