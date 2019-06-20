Жертвы среди мирных жителей Донбасса: В ОБСЕ назвали новые данные. Новости

На Донбассе с начала 2019 года зафиксировано 57 жертв среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 20 июня.

«В период с 3 по 16 июня Миссия подтвердила информацию об одном погибшем и 16 раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 57 человек: 7 погибших и 50 раненых. В результате одного инцидента, произошедшего в течение отчетного периода, 5 человек из одной семьи, среди которых была 9-летняя девочка, получили ранения, когда их дом в Марьинке попал под обстрел. С начала конфликта этот дом попадал под обстрелы 5 раз», – говорится в отчете.

Также команды СММ фиксировали вызванные огнем из стрелкового оружия и обстрелами повреждения объектов частной собственности и инфраструктуры во многих других местах вдоль линии соприкосновения. В частности, были повреждены здание функционирующей школы в Золотом (которая с декабря 2018 года обстреливалась 11 раз) и двух домов в Чермалыке.

Кроме того, за указанный период СММ зафиксировала свыше 14 700 нарушений режима прекращения огня (по сравнению с почти 10 650 за предыдущий двухнедельный период).

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала 2019 года от вооруженного конфликта на Донбассе пострадали 70 мирных жителей. За 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей, еще более 7 тыс. человек получили ранения.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), за период вооруженного конфликта на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1 528 – получили ранения.

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