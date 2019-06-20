Освобождение удерживаемых: Путин назвал условия . Новости

Президент России Владимир Путин озвучил условия освобождения украинских политзаключенных. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, сообщает «РБК-Украина».

По словам главы РФ, вопросы подобного рода должны «решаться в комплексе». «Эти вопросы (освобождения, – прим.) никогда не исчезают с поля нашего зрения. Особенно, если люди находятся в местах лишения свободы или в подобных местах, которые не лучше, чем тюрьма. Медведчук этим занимался и по поручению президента и самостоятельно, но началось все с поручения Порошенко... Недавно он был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, ряда осужденных в РФ лиц. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Прежде чем решать эти вопросы, мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине», – прокомментировал Путин.

Ранее сообщалось, что исполнительный совет Украинского ПЕН-клуба обратились к международным коллегам, чтобы усилить давление на российские власти, которые контролируют «ДНР» для освобождения журналиста из неподконтрольного Донецка и других украинских заложников.