Число пострадавших на озере в Рубежном возросло до 38 человек. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией после купания на озере Песочное увеличилось до 38 человек. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Луганского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«По состоянию на 16:00 20.06.2019 года количество заболевших острой кишечной инфекцией, в связи с отдыхом на озере Песочное, в г. Рубежное, увеличилось до 38 человек. Из них, 29 жителей Рубежного, 6 – Северодонецка, 3 – Кременной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди больных 32 ребенка, что составляет 84,2% от общего количества. Также, 50% заболевших – это дети в возрасте от 1 до 4 лет.

По данным медиков, все больные госпитализированы, лабораторно обследованы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«19.06.2019 года проведено заседание Рубежанского городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на которой принято решение о временном запрете купания в озере. Эпидемиологическое расследование продолжается», – сказано в сообщении.

Кроме того, в лабораторном центре призвали жителей во время отдыха на других водоемах максимально соблюдать правила личной гигиены, особенно уделить внимание предотвращению глотанию воды.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек.

Также, 19 июня один из пляжей на озере Песочное в Рубежном временно закрыли. Специалисты выясняют причину массового отравления людей.

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