«Тюрьма» и «Гарри Поттер»: Бывший педагог открыл квест-комнаты в Мариуполе (Фото). Статьи

В родной Саханке (поселок в Новоазовском районе Донецкой области) Николай Петаев работал воспитателем в школе-интернате для детей с особенностями развития. А в январе 2015 года в село, в котором едва насчитывалось тысяча жителей, вошли вооруженные формирования «ДНР». Не желая жить под предводительством новой «власти», Николай с женой и маленькой дочкой переехал в Мариуполь. Здесь мужчина вместе с компаньонами, такими же переселенцами, открыл первый в городе хостел под названием «Joy». А до этого в полуподвальном помещении он создал безалкогольное антикафе, в котором посетители за чашкой кофе или чая могли поработать за компьютером, провести переговоры или сыграть в настольные игры. Сейчас помимо хостела Николай занят развитием квест-комнат, которые удалось организовать за грантовые средства иностранной организации.

Самостоятельно оборудовал «тюрьму»

Николай и представить не мог, что будет предпринимателем. Он хотел лечить животных, мужчина даже прошел соответствующую практику в Харькове и стажировался в одной из ветеринарных клиник Мариуполя. Но не судьба. Петаев загорелся идеей создать квест-комнату.

«Харьковские друзья неоднократно рассказывали об этом новом виде развлечения. Мне тоже хотелось поучаствовать, но в Мариуполе не было ничего подобного. И когда на пару дней удалось выбраться в Харьков, первым делом мы пошли в квест-комнату по мотивам ужастика "Пила". Я не любитель такого киножанра, но было очень интересно и захватывающе. Вернувшись в Мариуполь, подумал – почему не организовать что-то подобное здесь. Часами сидел в интернете, искал информацию», – рассказывает Николай.

Сначала хотел купить квест-комнату «под ключ» – это консультирование, сценарий и оформление с декорациями. «На тот момент такая услуга стоила 5 тыс. долл. Пришлось отказаться, т.к. таких денег у меня не было. Решил, что все сделаю сам. Помощниками в этом деле стали жена, родная сестра и даже теща. Выбрал тюремную тематику. Почему именно тюрьма? Это экстремально и необычно, а людям такое нравится», – пояснил предприниматель.

С помещением проблем не было: знакомый бесплатно предоставил небольшую комнату примерно в 30 кв. м. «Сначала расстроился, потому что помещение находилось в запущенном состоянии: с голыми ободранными стенами, без санузла и нормального отопления, только кондиционер. Потом думаю, это на руку. Как раз в тюремном стиле, даже антураж не нужен. Из кирпичей, которые склеил между собой цементом, сделал туалет, а из досок сбил кровати», -– продолжил мужчина.

В августе 2015-го квест-комната «Побег из тюрьмы» была открыта. Задания были максимально простыми в исполнении, чтобы выйти из комнаты требовались логика и внимательность. Подумать, посмотреть, покрутить, сопоставить – и ты уже на воле.

Но чтобы попасть в квест-комнату, ее сначала нужно было в городе найти, хотя находилась недалеко от центра. «Мне приходилось встречать и провожать гостей, потому что самостоятельно нас найти, надо было пройти еще один квест. Была такая ситуация, что девушки, прежде чем со мной пойти, звонили знакомым, описывали ситуацию, говорили, где они, на всякий случай. Потому что место еще то было», – смеется собеседник.

Бюджетный хостел для командировочных

Однажды к Николаю на игру пришли супруги Максим и Мария Карандины. В разговоре выяснилось, что Максим уже многие годы является участником и организатором городских автоквестов. «Он предложил мне стать компаньоном, и мы открыли новую квест-комнату по мотивам сказки "Алиса в стране чудес". Этот проект оказался более удачным. Сработало сарафанное радио и к нам начали идти не только взрослые, но и дети. А потом мы сделали следующий шаг – построили антикафе, в котором посетитель платит деньги не за алкоголь или еду, а за время пребывания. В эту цену входит чай, кофе, печенье, у нас есть бесплатный доступ к интернету, много настольных игр, телевизор», – делится Николай.

Антикафе

Пока антикафе «Joy» приобретало популярность, квест-комната покрывала расходы на аренду. В процессе работы выяснилось, что в Мариуполь приезжают много людей, а остановиться за небольшую плату, по сути, негде. «И тогда мы, объединившись, отремонтировали пустующие комнаты по соседству с нашим антикафе. Так в Мариуполе в июне 2017-го и появился недорогой хостел», – рассказал 33-летний мужчина.

Хостел

Формат дешевого жилья оказался популярным. В хостеле останавливаются не только приезжие из других городов, но и из других стран. «Много переселенцев, которые приезжают из неподконтрольных городов оформлять какие-то документы. Были и командировочных журналисты, а также иностранцы из Польши, Чили, Мексики, Финляндии», – перечислил он.

Гарри Поттер, пираты и ужастики

На тюремный квест у Николая оставалось все меньше времени, интерес к его детищу постепенно падал, и в итоге через некоторое время его пришлось закрыть. Но предприниматель не остановился, а пошел дальше и создал квест-компанию Zastenok.

«Деньги на воплощение задуманного получил от Датского совета по делам беженцев. Я к тому времени приобрел помещение на улице Куинджи, так что грант в размере 100 тыс. грн пришелся кстати. На эти деньги приобрел оборудование, средства связи для трех комнат. Пока работает одна комната "Гарри Поттер". Она в разы превосходит "Побег из тюрьмы" как по атмосфере, так и по игровому процессу. Развлечение рассчитано на возраст от 13 лет и выше. Одновременно могут принимать участие от 2 до 4 человек. У игроков есть всего лишь 60 минут, в течение которых им необходимо выполнить заданную миссию и успеть открыть надежно запертую дверь. Я нахожусь по ту сторону, слежу за процессом по монитору. Сначала думал, это будет скучно. Но нет, все проходят квест по-разному, у каждой компании свои идеи, видения ситуации. И я каждый раз нахожусь в напряжении, переживаю за них, будто бы сам участвую в игре», – сказал предприниматель.

Квест-комнаты как никогда популярны в наши дни. И Николаю понятно, почему так: это весело, интересно, познавательно. «Сейчас я занят разработкой квеста в пиратской стилистике, в планах открытие еще двух локаций, одна из которых будет в стиле хоррор. Я считаю, что нужно получать удовольствие от того, чем занимаешься. Организовывать разные мероприятия, веселиться, отдыхать – на самом деле прикольно. Нужно, чтобы и люди от этого всего получали удовольствие, и чтобы тебе нравилось. Неплохо бы еще при этом получать какой-нибудь доход, и достойно жить на эти деньги», – заключил Николай Петаев.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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