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На Донетчине будут судить предпринимателя за присвоение бюджетных средств, выделенных для ремонта дорог. Новости

На Донетчине будут судить предпринимателя за присвоение бюджетных средств, выделенных для ремонта дорог

20.06.19 19:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области перед судом предстанет предприниматель, который мошенническим путем присвоил средства местного бюджета, выделенные на ремонт автодорог. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч.ч. 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины относительно 31-летнего предпринимателя, который мошенническим путем завладел средствами местного бюджета», – говорится в сообщении.

Как установлено в ходе досудебного расследования, в декабре 2018 года между физическим лицом-предпринимателем и Бердянским сельсоветом был заключен договор на выполнение работ по текущему ремонту автодороги в с. Бердянское (Мангушский р-н, Донецкая обл.).

При составлении актов выполненных работ злоумышленник, с целью присвоения бюджетных средств, умышленно внес в документы недостоверные сведения, завысив объемы дорожного строительства, в результате чего заказчик безосновательно начислил уплатил в его пользу лишние 132 тыс грн.

Сейчас досудебное расследование завершено. Максимальное наказание, которое грозит правонарушителю – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

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