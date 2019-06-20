Лавров рассказал, что будет тестом для проведения встречи в Нормандском формате. Новости

В РФ заявили, что для переговоров в Нормандском формате нужно обеспечить договороспособность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает МИД РФ.

«Я уже несколько раз комментировал эту тему. Мы исходим из того, что я услышал, что президент Макрон (президент Франции, – прим), комментируя эту тему, сказал, что он рассчитывает, что в ближайшее время удастся договориться о созыве нового Нормандского саммита. Но, конечно, также необходимо обеспечить, чтобы договоренности выполнялись. Я полностью с этим согласен. Напоминаю, что договоренности, которые достигались в Нормандском формате на высшем уровне за последние три с половиной года, предполагают решение вопроса о полном разведении сил и средств в трех районах на линии соприкосновения и закрепление на правовом уровне т.н. "формулы Штайнмайера", которая гласит, что особый статус территорий, о которых идет речь, вступает в силу в день местных выборов на временной основе, а на постоянной основе – после того, как ОБСЕ подтвердит, что выборы состоялись и были справедливыми. Об этом договорились на высшем уровне в 2015 г. и затем в 2016 г. на встречах в Париже и Берлине...», – сказал Лавров.

«Это будет, наверное, тестом для Нормандского формата, когда речь зайдет о подготовке очередных встреч, – посмотреть, насколько новые власти будут договороспособны, насколько мы сможем не просто встречаться, но и перед каждой встречей обеспечивать на практике все то, о чем договорились на предыдущей. Не будем также забывать, что кроме Нормандского формата, есть Контактная группа – единственная площадка, на которой идет прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Именно прямой диалог является главным инструментом реализации Минских договоренностей в соответствии с положениями этих самых договоренностей, напомню – единогласно одобренных СБ ООН», – считат глава МИД РФ.

Напомним, что стороны переговоров по ситуации на Донбассе пока не пришли к единому мнению по тексту совместного заявления о «хлебном перемирии», о чем 19 июня сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.