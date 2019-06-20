Путин удивлен заявлениями Зеленского по неподконтрольному Донбассу. Новости

Президенту России Владимиру Путину не понравились первые шаги Владимира Зеленского по Донбассу. Об этом он сказал сегодня, 20 июня, во время прямой линии с гражданами России, пишет « LB.ua » .

« Будучи в Париже, он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами», – сказал он.

Путин считает, что действия Украины при президенте Зеленском не совпадают с тем, что он декларировала во время предвыборной кампании. « Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились, а говорилось о том, что они прекратятся. Говорилось о том, что прекратится блокада. В прямое нарушение Минских соглашений, которые говорят о том, что необходимо восстановить хозяйственные связи "ЛНР"/"ДНР" с экономикой Украины. Ничего же не делается, блокада только усиливается», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин озвучил условия освобождения украинских политзаключенных.