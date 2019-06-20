Массовое отравление на озере в Рубежном: Прокуратура взяла дело под контроль. Новости

Прокуратурой Луганской области взят на контроль ход досудебного расследования уголовного производства по факту массового отравления детей и взрослых в Рубежном (Луганская обл.). Об этом сегодня, 20 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Предварительно установлено, что все госпитализированные накануне отдыхали на озере Песочное в Рубежном и связывают свое отравление с купанием в водоеме.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод (водных объектов), что повлекло загрязнение поверхностных вод и создало опасность для жизни и здоровья людей) и ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров Северодонецкого местной прокуратуры. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Напомним, что, по данным пресс-службы Луганского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, в Рубежном количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией после купания на озере Песочное увеличилось до 38 человек.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек.

Также, 19 июня один из пляжей на озере Песочное в Рубежном временно закрыли. Специалисты выясняют причину массового отравления людей.

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