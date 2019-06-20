Заговор против России: Премьер Малайзии отреагировал на решение следователей по МН17. Новости

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политическим заговором против России заключение международной следственной группы по катастрофе малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом cо ссылкой на местное издание Star пишет «РБК-Украина».

В частности, он заявил, что выводы следствия не убедили его, и потребовал, чтобы следователи предоставили доказательства того, что за атакой на «Боинг» стояла Россия.

«Еще до того, как они (следователи JIT, – прим.) рассмотрели дело, они уже утверждали, что оно (уничтожение "Боинга",– прим.) было сделано Россией», – сказал премьер Малайзии.

Отвечая на вопрос, не связана ли его позиция с тем, что Россия является крупнейшим покупателем пальмового масла из Малайзии, Махатхир Мохамад заявил, что здесь нет никакой зависимости.

Ранее сообщалось, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.