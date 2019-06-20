Минимум 300 миллиардов: Зеленский начинает с крупным бизнесом восстанавливать Донбасс. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления Донбасса. Пока – подконтрольных Украине территорий. Об этом он рассказал сегодня, 20 июня, на встрече с украинским бизнесом и зарубежными инвесторами.

Зеленский отметил, что по расчетам украинских экспертов, на полное восстановление региона нужно минимум 300 млрд грн. «Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны. Мы уже сейчас начинаем работать. На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в свободной и независимой Украине. То есть создать качественные условия в пунктах пересечения на линиях разграничения. Привести в порядок старые и построить там новые дороги. Развивать экономику и социальную сферу», – пояснил президент.

В инвестировании данного проекта президент рассчитывает на помощь меценатов. Крупнейший украинский бизнес уже подал пример.

«С господином Ринатом Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене формулы Роттердам +, но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину, и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине. Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», – сообщил глава государства.

«Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих», – дополнил он.

Зеленский акцентировал, что данное взаимодействие с крупным бизнесом не предполагает каких-либо преференций. «Ни им, ни вам я не предлагаю никаких преференций, только честные одинаковые для всех правила. Никаких монополий, никаких других правил. Только те правила, от которых мы, как страна, можем выиграть», – подчеркнул глава государства.

Кроме восстановления Донбасса на сегодняшней встрече Владимир Зеленский озвучил иные амбициозные планы для Украины: попасть в первую десятку самого престижного в мире рейтинга «Doing Business» («Ведение бизнеса»), позволить торговать землей, провести масштабную дерегуляцию. Пообещал бизнесу максимальное содействие со стороны государства. В ответ попросил добросовестно платить налоги, создавать рабочие места и инвестировать в Украину.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам телеканала «Украина»