Движение военных грузовиков на Донбассе у границы с РФ вызвало беспокойство в ЕС. Новости

Европейский Союз обеспокоен движением грузовиков от российско-украинской границы на неподконтрольной украинским властям терририи Донбасса. Об этом говорится в заявлении ЕС во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«Мы остаемся глубоко обеспокоены зафиксированным СММ движением грузовых автомобилей от российско-украинской государственной границы на неподконтрольных правительству территориях. Военные грузовики, обнаруженные СММ 14 июня, курсировали туда и обратно между железнодорожной станцией и складом в неподконтрольном правительству Суходольске вблизи российско-украинской государственной границы, что увеличивает наше беспокойство и вызывает новые вопросы», – сказано в заявлении.

В ЕС также заявили об осуждении «каких-либо ограничений, влияющих на свободу передвижения СММ, что в основном происходит на неподконтрольных правительству блокпостах на юге Донецкой области и вблизи российско-украинской государственной границы в Луганской области».

«Мы поддерживаем намерения СММ открыть дополнительные передовые базы наблюдения с целью усиления своего присутствия в регионе, а также призываем к обеспечению гарантий безопасности, которые позволят реализовать эти планы», – отмечается в заявлении.

Как известно, в недавнем отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что ночью 14 июня в Суходольске (неподконтрольный правительству, 38 км юго-восточнее Луганска), примерно в 10 км к западу от границы, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, которые курсировали в течение 2,5 часов между главным сооружением железнодорожной станции и складским помещением к юго-западу от станции. Пути от указанной станции ведут на восток до границы с РФ, юго-восточнее неподконтрольного Изварино.