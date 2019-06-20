У Путина есть своя версия крушения Boing рейса МН17. Новости

У России есть своя версия по крушению рейса MH17 на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в 2014 году, однако Москву никто не слушает. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 июня, во время пресс-конференции после «прямой линии», сообщает российское издание «Известия».

Как подчеркнул Путин, Россия никогда не уклонялась от ответственности, и если она лежит на ее плечах, то доказательств этому нет. «То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств», — сказал президент, добавив, что все выводы в докладах «ни о чем не говорят».

Ранее сообщалось, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.