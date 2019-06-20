В Покровске закроют детсад, а здание хотят передать Пенсионному фонду (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) планируют закрыть детский сад «Калинка», а здание передать управлению Пенсионного фонда.

Этот детсад расположен в центре города. Здесь – 80 воспитанников. Их родители обеспокоены, говорят, что осенью дошкольное учреждение работать не будет. «Мы против закрытия нашего садика. Нас устраивает. Мы своими силами поддерживаем садик», – говорит руководитель родительского комитета ясельной группы Валерия Еремина.

«У меня дочь сюда ходит, ясельная группа. Нам еще здесь находиться очень долго. Поэтому мы больше всех переживаем», – добавляет покровчанка Катерина Саган.

Самый главный вопрос, волнующий родителей, – где окажутся дети. «Пугает неопределенность. Ни там, ни там. Вот это пугает неизвестность», – поделилась одна из мам.

«В детских садах мест катастрофически не хватает», – отмечает покровчанка Елена Ефименко.

По словам заведующей отделом образования Покровского городского совета Марины Голуб, в помещении садика тесные комнаты и разрушаются потолки. Пока условия для детей в «Калинке» не соответствуют нормам. Поэтому детей распределят по двум соседним детсадам. «Там есть место, более удобные условия. А сотрудники все вместе с детьми будут переведены в те детские сады. Никто на улице не останется. Но пока не будут проведены ремонтные работы, детей не переведут», – сообщила Голуб.

В детсаду «Солнышко» группы уже готовят к ремонту. Он начнется в июле. Здесь должны появиться просторные игровые и спальные комнаты.

А здание «Калинки» чиновники решили впоследствии передать управлению Пенсионного фонда. С этим не согласилась местная прокуратура. Но суд ее не поддержал. «Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Покровского городского совета, мотивируя свое решение тем, что решение о передаче земельного участка под Пенсионный фонд не было принято, только проводится разработка документации», – рассказала прокурор Красноармейской местной прокуратуры Людмила Селаева.

С иском будет разбираться Верховный суд. Между тем, чиновники уверяют, что дошкольное учреждение будет работать. Пока для детей не будут готовы новые помещения.

Источник: ТК «Донбасс»