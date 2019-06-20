Донетчина: В Госпогранслужбе рассказали, какие товары изымают на КПВВ. Новости

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 19 июня, пограничники пресекли попытки незаконной перевозки через линию разграничения товаров на почти 200 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера пограничные наряды Донецкого и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти бытовую технику, смартфоны и аксессуары к ним и автомобильные сканеры, на общую сумму почти 200 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Как уточняется, товары изъяты представителями фискальной службы для оформления материалов дел об административных правонарушениях.

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