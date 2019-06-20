Украина избирает Раду: Нардепы требуют снизить цену на газ и помочь переселенцам (Видео). Новости

Сегодня, 20 июня, в Верховной Раде народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса. Однако ни за одну голосов не хватило, т.к. в зале присутствовали всего около 30 парламентариев. Между тем в кулуарах ВР были громкие заявления, передает телеканал «Украина».

Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко акцентирует: справедливая цена на газ для населения – это победа над бедностью. Он сравнил тарифы украинские и европейские, и не понимает, почему в Европе цена на газ дешевеет, а у нас – растет.

«У нас есть план восстановления экономики. И первый элемент этого плана – это снижение тарифов. Снижение стоимости коммуналки. Справедливые цены на газ. Чтобы люди не отдавали те копеечные свои зарплаты и пенсии по проклятые тарифы. Как может быть преодоление бедности, когда высокие тарифы? Когда человек должен последнее отдать за коммуналку. Поэтому победа над бедностью начинается со справедливых цен на газ, с повышения зарплат и пенсий. А также с пересмотра бюджета и вычищения из него всех коррупционных схем», – говорит Ляшко.

Он также отреагировал на трагическую новость об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области. Ляшко, в частности, требует от коллег ввести химическую кастрацию педофилов и создать открытый реестр преступников, виновных в изнасиловании или домогательствах к несовершеннолетним.

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Юлия Тимошенко встречалась с представителями институтов гражданского общества. Главный вопрос – защита прав переселенцев. Лидер БЮТ отметила, что недавно посетила многодетные семьи переселенцев из Донецка. Говорит, что знает о проблемах этих людей: пенсии, жилье, работу. И что у ее команды есть план по их решению, и что они готовы его реализовать в новом парламенте.

Дорога к миру, к восстановлению нашей территориальной целостности, к нормальной жизни в Украине должна начаться с того, чтобы совсем по-другому оценить проблемы, с которыми живут переселенцы и самое главное – их решить. Когда придет новый парламент, новое правительство и уже есть новый президент, мне кажется, можно измениться это агрессивное отношение к людям, невнимание, полностью отстраненность от проблем, с которыми они живут. И новая власть может иначе на это посмотреть», – считает народный депутат, глава «Батькивщины».

Часть вопросов, которые нужно начать решать безотлагательно, она планирует поднять уже завтра министрам в ходе часа вопросов к правительству.