Под Мариуполем горят поля с пшеницей: Аграрии считают убытки (Видео). Новости

Под Мариуполем (Донецкая обл.) пылают поля с пшеницей. Всего, с начала лета произошло уже около 300 пожаров. Среди причин – жара и пренебрежение правилами безопасности.

Так, второй раз за неделю горит поле в Кальмиусском районе. Два дня назад здесь выгорело 4,5 га пшеницы.

По словам работников пожарной части, в день они совершают более 10 выездов. На ликвидацию пожара уходит от 1 до 3 часов.

Аграрии жалуются, что не успевают подсчитывать убытки. В ежедневных пожарах они обвиняют прохожих. «Сгорели 25 гектаров озимой пшеницы. Мы нанимаем охрану, людей, которые предупреждают прохожих, просят, чтобы не выбрасывали окурки, бутылки», – говорит главный агроном сельскохозяйственного предприятия Сергей Пещерин.

Однако, пожарные уверены, что в первую очередь, именно фермеры нарушают правила противопожарной безопасности. «Элементарных мер, которые должны быть – опашка, обкосы – этого всего не было. Многие фермеры и вблизи Мариуполя, и не только, забывают о табличках, которые раньше использовались», – отметил начальник отряда Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Андрей Павленко.

Самовозгорание специалисты исключают. Поджигателя ищет полиция.

Огонь также может перекинуться на дома у полей. Быть особенно осторожными спасатели призывают курильщиков, и просят не выбрасывать окурки на обочину.

Также, по словам работников ГСЧС, спасать от огня приходится не только людей, но и животных. Во время пожаров заживо горят десятки грызунов, птиц и пресмыкающихся.

Источник: ТК «Сигма»