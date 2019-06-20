На КПВВ «Гнутово» мужчина пытался подкупить пограничников. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда выезда (КПВВ) «Гнутово» при пересечении линии разграничения мужчина пытался предложить взятку пограничникам. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, пограничники зафиксировали случай на КПВВ, когда гражданин пытался «договориться» за взятку о беспрепятственном перемещении через линию разграничения груза. Мужчина был передан работникам полиции.
«На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – говорится в сообщении.
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