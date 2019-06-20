Решение обнародовано: КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным. Новости

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным указ президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Об этом сообщает сегодня, 20 июня, пресс-служба КСУ

«Конституционный Суд Украины, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 года внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады Украины в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украина», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается в решении КСУ, Верховная Рада Украины (VIII созыва), избранный на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не возобновила в Регламенте Верховной Рады Украины правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, с которым связывается начало течения месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если такая коалиция депутатских фракций не сформирована в Украине.

В результате возник конституционный конфликт между президентом Украины и Верховной Радой Украины относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

«В то же время, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы. Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины. Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано», – говорится в соощении.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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