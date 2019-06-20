Мирное лето – детям Донбасса: Как отдых открывает новые возможности (Видео). Новости

Досуг в летнем лагере «Жемчужина Донетчины» («Перлина Донеччини») в Святогорске (Донецкая обл.) для 11-летнего Жоры Шойницы стал трамплином к творческому будущему. Парень узнал, как правильно фотографировать, и это его захватило. А главное – хобби он нашел подальше от войны.

В лагере по проекту «Мирное лето – детям Донбасса!» самые активные дети время не теряют. Жора проводит зарядку вместе с вожатыми. Мальчик бывает и веселым, и задумчивым. Приехал на отдых из Селидово. Сам захотел рассказать собственную историю, потому, что очень хочет, чтобы о детях Донбасса знало как можно больше людей. «Было видно, как что-то летело и взорвалось. Это было страшно. Эмоцию сильную пережил и оно у меня сохранилось», – поделился он.

Жора подчеркивает, что очень сочувствует тем, кто остается по ту сторону линии разграничения. «Терять друзей и близких в один момент – это безумно печально», – говорит он.

Он, как и сотни других пострадавших от боевых действий, очень ценит каждую минуту, проведенную в покое и радости. Жоре по душе фотография. Он может днями не отходить от цветов. «Природа очень фотогенична», – считает он.

Любовь именно к этому виду искусства появилась у парня благодаря мастер-классам в лагере. «Меня натолкнул наш лагерный фотограф. Его зовут Дима. Он смешной и приветливый», – сказал Жора.

«Жора почти без моих подсказок фотографирует. Очень крутые снимки у него получаются», – отметил фотограф Дмитрий Ратинский.

Отдохнуть в Святогорске Жора смог благодаря Фонду Рината Ахметова. Дети находят здесь себя и, впоследствии, хобби может стать профессией. Их вдохновляют и дают сил на весь год различные кружки, занятия, и, конечно же, свежий воздух. «Здесь просто классно. Я бы здесь еще дольше остался. Здесь прекрасный отдых. Все просто бомбезно», – поделился Жора.

Мечта каждого ребенка, приезжающего в Святогорск сейчас, – жить в мирном городе под мирным небом. И в сердце детей надежда, что вскоре именно такой и будет реальность абсолютно всех детей Донбасса.

За 5 лет благодаря Фонду Ахметова более 4 тыс. детей оторвались от войны и отдохнули. А в этом году еще полтысячи ребят будут иметь такую возможность.

Источник: ТК «Донбасс»