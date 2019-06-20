Последний день приема документов: Минирование ЦИК, тезка Тимошенко и тысячи мажоритарщиков (Видео). Новости

Сегодня, 20 июня, в Центральной избирательной комиссии – последний день приема документов от желающих участвовать в парламентских выборах. Принимать будут до полуночи, передает телеканал «Украина».

Претендентов в кандидаты в этот день было не так много.

Но вдруг в обед помещение, где подают бумаги, начинают обыскивать с собакой – неизвестный сообщил о заминировании здания. Всех претендентов, сотрудниц ЦИК и прессу постепенно выводят на улицу.

Двери в ЦИК закрыли, никого не пускали. Поэтому на пороге собралось немалое количество людей, которые не успели подать документы на регистрацию. Они даже начали записываться в очередь, чтобы потом ускорить процес.

В итоге, взрывчатку в ЦИК не обнаружили. Через 2 часа людей запускают. Пока внутри толпятся самовыдвиженцы, на улице сторонники встречают представителей «Оппозиционного блока» со списками претендентов от партии.

Представители политсилы говорят, что собрали огромную команду, которая должна обеспечить представительство регионов в парламенте и заложить базу быстрого экономического развития.

«Наша задача – это новая индустриализация, подъем экономики и увеличение уровня жизни. Иначе мы потеряем все свое население, которое сейчас работает во всех странах, кроме Украины. В нашей команде – мэры городов, за которыми стоят миллионы наших граждан. И рейтинг мэров этих городов – порядка 70-80%. Они знают, что необходимо делать на местах», – прокомментировал лидер партии «Наши» Евгений Мураев, который возглавляет список Оппоблока.

Доносили документы и самовыдвиженцы. Андрей Нагорный – доброволец на востоке. Бумаги собрал, пока лечился после ранения. Говорит, что готов даже службу оставить, чтобы все-таки отстоять идеалы Майдана. «Видим, что после Революции Достоинства не все, о чем мы мечтали. произошло за эти 5 лет. Пытаемся присоединиться к прежним программам, которые рассматривались, чтобы пробовать что-то изменить в том русле, в котором начали в 2014 году», – говорит самовыдвиженец.

Надеется пробиться во власть и Юрий Тимошенко – полный тезка Юлии Тимошенко, который 2,5 месяца назад уже шел в президенты. Говорит, что еще не успел отдать старый долг за залог в 2,5 млн грн, но уже набрался новых. «У меня долгов – как шелков. На многие годы вперед. Ничего, правда победит. Вы не поверите, но нашлись добрые люди, которые все-таки заняли. Это не смертельная залог», – поясняет самовыдвиженец.

Регистрацию всех, кто принес документы, ЦИК должен завершить до 25 июня. Сегодня комиссия утвердила еще более 130 мажоритарщиков. Всего их уже около тысячи. Также одобрили списки выдвиженцев уже 6-ти партий. Поэтому конкуренция за места в парламенте – как в солидном вузе. И она ежедневно растет.