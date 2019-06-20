Прогресса в Минских соглашениях нет: ЕС продлил еще на полгода продлил санкции против РФ . Новости

Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России на полгода. Об этом cегодня, 20 июня, сообщила пресс служба Совета в своем Twitter.

«Лидеры ЕС только что согласились продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев на заседании Совета ЕС», – говорится в сообщении.

Санкции будут действовать до января 2020 года.

Отмечается, что продлены они были из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских договоренностей.

«Второе за сегодня важное решение – лидеры ЕС согласовали продление секторальных санкций против РФ до января 2020 года. Надеюсь на завершение всех юридических процедур к Саммиту Украина-ЕС», – написал посол Украины в Евросоюзе Николай Точицкий.