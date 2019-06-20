Прогресс в Минске невозможен без устойчивого перемирия на Донбассе, – украинский дипломат. Новости

Только после достижения длительного перемирия на Донбассе возможен дальнейший прогресс в имплементации Минских договоренностей. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ сегодня, 20 июня, передает «Укринформ».

«Мы разделяем признание министром Мирославом Лайчаком (действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии – ред.) того факта, что любые изменения к лучшему станут возможны лишь после достижения гарантированного и длительного перемирия. Дальнейший прогресс в имплементации Минских договоренностей невозможен, пока не будет выполнено их первое в сфере безопасности положение о прекращении огня», – сказал Прокопчук.

Также, украинский дипломат сообщил иностранным делегациям о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время официальных визитов во Францию ​​и Германию провел переговоры с руководством этих стран с целью предоставления нового политического импульса для достижения мира на Донбассе. Он подчеркнул желание Украины дать новый толчок «нормандскому формату».

Прокопчук также призвал Россию «возобновить свое участие в "нормандском формате" и в конце концов выполнить свои собственные обязательства как участника конфликта и как стороны Минских договоренностей».

Читайте также: