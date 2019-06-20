Пересечение КПП: В ОБСЕ потребовали отменить норму, которую ввели НВФ «ДНР». Новости

Украинская сторона в СММ ОБСЕ требует от пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной украинской власти части Донбасса отменить ограничения, которые были введены НВФ при пересечении контрольных пунктов на Донбассе. С таким призывом выступил представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук на странице украинской стороны в ОБСЕ в Twitter.

Речь идет об ограничении въезда автомобилей на КПП. «Требуем от российской стороны снять все ограничения, наложенные на пересечение КПВВ на линии контакта на Донбассе, включая по количеству автомобилей, которым разрешено въезжать на блокпост (6 автомобилей каждые 30 минут в каждом направлении), которые недавно были зарегистрированы СММ ОБСЕ», – пишет Прокопчук.