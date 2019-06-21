На 55 миллионов: В Мариуполе создадут уникальный фонтан и креативное пространство (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) активно ведутся работы по реконструкции парка им. Гурова и библиотеки им. Короленко. Общая стоимость двух проектов составляет около 55 млн грн.

Так, после ремонта в библиотеке им. Короленко появится образовательный лекторий, а также, креативное пространство для молодежи.

По словам, первого заместителя городского головы Мариуполя Михаила Когута, здесь будет шахматный клуб и еще пространство, которое позволит молодежи по-другому использовать этот объект, чем он использовался ранее.

Сейчас выполнено более 50% работ. Утеплены стены и кровля, украшен фасад здания. Кроме того, планируют высадить цветы и деревья, в здании заменить инженерные коммуникации, приобрести мебель и технику.

Кроме того, будет оборудован санузел для людей с ограниченными возможностями, комната отдыха. На втором этаже планируют создать большой зал для конференций, стеклянные перегородки, а еще, отдельное пространство для работы.

Как рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, помимо ремонта здания, создается и новая философия, IT-пространство. Оборудование будет соответствовать европейским стандартам создания рабочего места.

Общая стоимость проекта – более 14 млн грн. Открыть обновленную библиотеку обещают в сентябре этого года.

Также, продолжается работа по реконструкции и в парке им. Гурова. Вскоре построят спортивные и игровые площадки, обустроят беседки для пикника и барбекю, места для влюбленных, пешеходные дорожки.

«Мы разрабатывали философию парка, для площади в более чем 50 га. Предложено 3 спортивные зоны для активного отдыха. Это зона с зоопарком, зона где будет располагаться мини-футбольное поле, мост по которому можно будет ехать на велосипеде», – пояснил заместитель городского головы Сергей Захаров.

По словам сотрудников, занятых реконструкцией парка, изменится и фонтан. Под каждой ступенькой каскада разместят светильники. Появится еще один пешеходный, музыкальный фонтан. «Здесь у нас будет особенность – форсунки туманообразования. Таких фонтанов у нас не будет больше нигде. Это будет изюминкой. И плюс лазерное шоу, которого тоже в городе сейчас нет», – уточнила начальник Управления капитального строительства Мариуполя Галина Шейченко.

Общая стоимость этого проекта – более 40 млн грн. Парк планируют открыть в следующем году.

Источник: ТК «Сигма»