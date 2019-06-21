На курорте «ДНР» отдыхают под украинскую KAZKA и «Хреновуху» (Видео). Новости

В развлекательных заведениях поселка Седово (главного морского курорта «ДНР») посетители отдыхают под композиции украинской музыкальной группы KAZKA. А среди алкогольных напитков здесь подают настойки собственного производства, например, «Хреновуху».

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч показал одно из таких кафе и продемонстрировал меню заведения.

Меню кафе типичное для Седово – без особых излишеств, блюд от шефа, без бургеров и роллов. Например, сырная нарезка здесь – это брынза, сулугуни, «Российский» и «Голландский» сыры (плюс орех и мед), цена 300 г– 240 руб. (100 грн по местному курсу валют).

Из «идеологических» блюд – салат «Русский» (капуста, кукуруза, куриное филе, сыр, огурец), 100 г – 150 руб. (63 грн).

Цены кажутся вполне приемлемыми, но следует учитывать, что в «ДНР» средняя зарплата – 10 тыс. руб. (4 170 грн):

овощная нарезка, 300 г – 120 руб. (50 грн);

сельдь с картофелем, 300 г – 130 руб. (54 грн);

салат с капустой и огурцом (растит. масло / сметана / майонез), 150 г – 100 руб. (42 грн);

салат «Цезарь», 150 г – 250 руб. (104 грн);

салат «Греческий», 220 г – 250 руб. (104 грн);

салат «Оливье» с курицей, 150 г – 150 руб. (63 грн);

борщ, 300 г – 70 руб. (29 грн);

стейк из телятины с салатом (помидор, крымский лук), 200/ 100 / 50 г – 340 руб. (142 грн);

стейк из свинины с овощами гриль и аргентинским соусом 200 / 150 / 50 г – 350 руб. (146 грн);

люля-кебаб свино-говяжий, 100 г – 190 руб. (79 руб.);

шашлык из свинины, 100 г – 150 руб. (63 руб.).

В баре самое дорогое вино – грузинское. Так, бутылка красного сухого «Саперави» стоит 750 руб. (313 грн). В винной карте всего 10 позиций, кроме Грузии – напитки из ЮАР, Италия, а самое дешевое – чилийское вино. Например, бутылка красного сухого Semblante Carmenere – 550 руб. (229 грн). В принципе, в магазине на подконтрольной территории Semblante можно пробрести за 164 грн. Так что для кафе на главном курортном центре «республики» наценку в 40% можно считать незначительной.

Шампанского здесь 5 видов: самое дорогое – Prosecco DOC, белый брют, 0,75 л – 800 руб. (333 грн). Самое дешевое из игристых вин – российское Rachelle стоимостью 350 руб. (146 грн) за бутылку. Примечательно, что в винной карте нет «Артемовского шампанского», которое находится в свободном доступе в «ДНР» и завозится из России.

Самая высокая позиция в винной карте данного кафе – виски Chivas Regal, 50 мл – 200 руб.; 1 л – 3750 руб. (1563 грн).

Предлагает заведение и настойки собственного производства – «Хреновуха», «Лимончелла», «Имбирная». Цена всех видов одинаковая: 50 мл – 50 руб., 0,5 л – 500 руб. (208 грн).

Сет из трех настоек назвали «Огни Седово» – 150 мл за 150 руб.

А вот в столовой в центре Седово пообедать на двоих можно за 350 руб. (146 грн) – по 175 руб. на человека. «Это комплексный обед, и наелся я нормально… Кстати, котлеты очень вкусные и свежие. Наверное, лучшие котлеты, которые я ел из столовских», – оценил качество блюд дончанин.

Напомним, ранее Саныч в Седово рассказал о ценах на жилье, в столовой и на рынке, а также показал бесплатные пляжи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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