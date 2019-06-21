Привычного сервиса здесь нет: Как сейчас работает жд-станция «Славянский курорт» (Фото). Новости

С началом курортного сезона на железнодорожной станции «Славянский Курорт» Донецкой железной дороги поток пассажиров значительно увеличился. Через данную станцию курсируют 4 поезда дальнего следования и 23 электрички.

На вокзале, согласно установленного графика, работает одна билетная касса и есть зал ожидания с местами для сидения.

«Зал ожидания ночью закрыт. У нас касса ночью не работает, поэтому и зал закрывается. Касса и зал работают ежедневно с 7:30 до 19:00», – пояснила «Донецким новостям» дежурный кассир.

Она рассказала, за день через станцию «Славянский курорт» проходит 23 пригородных поезда. Электричками можно уехать в Лиман, Славянск, Святогорск, Краматорск, Константиновку, Изюм, Лозовую, Фенольную, Харьков. Пригородные поезда идут через станцию с раннего утра и до ночи. Первая – «Лиман – Краматорск» – отправляется со станции в 2:21, последняя – «Харьков - Красный Лиман» в 22:02.

Тут же возле кассы для пассажиров вывешено объявление, в котором предупреждают, что «с 11.06.2019 вводятся в действие новые тарифы на пригородный проезд».

«Билеты подорожали на гривну, на две. А самый дешевый билет (проезд одной остановки) стоит 11 грн», – поясняет сотрудница вокзала.

Со станции «Славянский Курорт» можно доехать без пересадок до Харькова, Сум, Конотопа, Киева, Полтавы, Миргорода, Львова, Ивано-Франковска.

Через станцию следуют 4 пассажирских состава. Это две пары поездов дальнего следования. Ежедневно ходит №23/24 «Константиновка – Киев» (Киев – Константиновка).

С 31 марта этого года изменился график движения поезда №1/2: по четным – «Ивано-Франковск – Константиновка», по нечетным – «Константиновка-Ивано-Франковск». В пути из Константиновки до Ивано-Франковска поезд находится 20 часов 27 минут. Примерная цена билета: купе – 1 223 грн., люкс – 2 926 грн. Плацкартных мест нет.

В зале ожидания вокзала – стандартные информационные стенды, расписание движения пассажирских и пригородных поездов, объявления. Камер хранения, комнат отдыха, буфета и какого-либо другого привычного сервиса на станции нет.

«Когда-то был частный аптечный киоск, но его убрали. Также раньше здесь был пункт питания и даже сами работники ходили туда кушать. Сейчас есть недалеко от центрального входа киоск и на той стороне, через пути, магазин», – говорит кассир.

Возле здания вокзала разбиты клумбы, есть лавочки в тени деревьев, оборудован пандус для людей с ограниченными физическими возможностями. Территория ухоженная, установлены урны и есть бесплатный туалет. Но сотрудники жалуются на пассажиров пригородных поездов, которые приезжают на отдых на озера Славкурорта: «В основном купальщики приезжают электричками утром, и поток людей летом у нас очень большой. Едут и из Донецкой и из Харьковской областей. И мусора от них остается – не передать».

Вокзал расположен рядом со Славянским курортом на выезде из Славянска в сторону автодороги М-03 Киев – Харьков – Должанский.

«Добраться до станции можно тремя маршрутками №11, 28,30. Они идут с микрорайона Артема через город. Ближайшая троллейбусная остановка находится на Славкурорте, но тут в принципе, 15 минут ходьбы. Когда-то хотели к нашему вокзалу на кольцо троллейбус пустить. Конечно, это было бы идеально», – мечтает кассир.

Ближайшие от «Славянского курорта» транспортные узлы:

Славянск: центральный автовокзал – 4 км, жд-станция –7 км;

Краматорск: автовокзал – 15 км, жд-станция – 17 км;

Лиман: жд-станция – 16 км.

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