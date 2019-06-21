В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в неподконтрольном Донецке. Новости

В Петровском районе неподконтрольного украинским властям Донецка 14 июня был ранен мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 20 июня.

Сообщается, что 58-летний мужчина получил осколочные ранения ноги.

«Медработники больницы в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города) сообщили о том, что 14 июня в больницу поступил мужчина (58 лет) с осколочными ранениями ноги. По словам пребывавшего в больнице мужчины, 14 июня примерно в 19:00 он шел по улице Левченко в микрорайоне Трудовские Петровского района, когда услышал 2 взрыва и получил ранения в результате разрыва снаряда, произошедшего в 20 м от него. 14 июня СММ зафиксировала повреждения дома в том же районе», – сказано в отчете.