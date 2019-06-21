В «ДНР»: Житель Макеевки показал, как сегодня выглядит парк «Северный» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки побывал в Центральном парке культуры и отдыха «Северный». Как сегодня выглядит парк, макеевчанин показал в соцсети.
В парке есть детские площадки и платные аттракционы. «Работают аттракционы. Акция сейчас действует – по 20 руб. (8 грн по местному курсу на 21.06.2019 – ред.)», – рассказал Артур.
По словам макеевчанина, такая акция проводится каждый четверг. Мужчина также отметил, что в парке чисто, здесь регулярно убирают.
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