На Донбассе избиратели продолжают менять место голосования. Новости

На Донбассе более 5 тыс. местных жителей изменили место голосования для участия во внеочередных выборах народных депутатов. Такие данные обнародовали в Центральной избирательной комиссии.

В целом этим правом воспользовались почти 12 тыс. украинцев. Но некоторые жители неподконтрольного украинским властям Донбасса, пересекающие линию разграничения, не знают, что имеют право сменить место голосования и принять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

«Вроде бы, нам не разрешают голосовать. Я такого не слышала. Вроде бы, все говорят в Украине, что нельзя», – говорит жительница Донецка, пересекающая КПВВ «Марьинка».

«Потому что у нас нет украинских каналов. Если бы люди наши пошли и проголосовали, было бы хорошо», – отметила пенсионерка из Донецка Лилия.

Как сообщалось ранее, гражданам Украины, которые 21 июля – в день выборов в Верховную Раду, находятся не по месту регистрации для участия в голосовании необходимо пройти процедуру временного изменения места голосования. Это касается, в том числе переселенцев, которые имеют прописку в Крыму, или на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Также изменить место для голосования нужно гражданам Украины, которые по факту проживают на неподконтрольном Донбассе.

В Государственном реестре избирателей напомнили, что для смены места голосования переселенцам и жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма нужно сделать следующее:

до 15 июля включительно обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации или месту фактического нахождения в день выборов (адреса отделов в Донецкой и Луганской областях можно найти здесь, по остальным регионам – здесь ).

предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины;

подать заявление о временном изменении места голосования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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