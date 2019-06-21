Представитель ООН рассказал о количестве беженцев и ВПЛ . Новости

В мире по состоянию на 2018 год общая цифра вынужденно перемещенных лиц составляет около 71 млн человек. Об этом рассказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

«Общая цифра 70 млн 800 тыс. лиц включает и лиц, которые пересекли границы своих государств, и лиц, которые не пересекали границы своих государств, а остались в своих странах, но вместе с беженцами были вынуждены оставить свои дома, и именно внутренне перемещенные лица – 41 млн человек во всем мире. Часть именно украинских переселенцев – это 1 млн 300 тыс. лиц, по данным Министерства социальной политики», – сказал он.

«Из этих 71 млн вынужденно перемещенных лиц 26 млн – это лица, которые имеют статус беженцев. Они являются признанными беженцами, они пересекли границы своих стран, оказались в другой стране и получили статус беженца», – уточнил Матэу.

По его словам, остальные категории лиц имеют статус «искатели убежища». «Они также пересекли международную границу, оказались в другой стране и подали заявления о признании их беженцами. Сейчас они ожидают результата рассмотрения этих заявлений. В Украине таких искателей убежища более 6 тыс. Они обратились в Государственную миграционную службу с заявлениями о признании беженцами и сейчас ожидают результата», – сообщил представитель УВКБ ООН.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV