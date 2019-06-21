Лисянский рассказал, как можно повлиять на ситуацию на «республиканских» КПП. Новости

В пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе продолжаются проблемы. Со стороны «ДНР» искусственно создаются огромные очереди. К скорости пропуска украинских пограничников у пересекающих линию разграничения претензий нет, но проблемы есть и на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Повлиять на ситуацию на неподконтрольной украинским властям территории можно международным давлением. Об этом «Донецким новостям» рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«На боевиков мы можем повлиять только международным давлением», – считает он.

Лисянский отмечает, что люди на неподконтрольной территории напуганы, рост гражданского сознания там очень упал. Жители неподконтрольных частей Донетчины и Луганщины просто боятся возмущаться. «Я вижу, что проблема пересечения линии разграничения в целом лежит на представителях неподконтрольной территории. Там нет реконструкции территорий контрольно-пропускных пунктов (КПП), зато есть искусственно создаваемые очереди, а также провокации с пропуском людей в "серую зону" уже после закрытия работы наших пунктов пропуска», – рассказывает представитель омбудсмена.

Он считает, что в «ДНР» и «ЛНР» не заинтересованы в создании комфортных условий пересечения линии разграничения. «Они не хотят, чтобы люди ездили на подконтрольную территорию, сравнивая уровень жизни и свобод. Достаточно вспомнить недавний случай, когда детей, которые ехали на сдачу ВНО, не пропустили», – напоминает Лисянский.

Рассказал он и о ситуации на украинских КПВВ. На КПВВ «Марьинка» и «Майорск» медпомощь оказывают исключительно международные организации, которые могут в любой момент уйти. «Необходимо создавать на КПВВ полноценные пункты "скорой помощи", чтобы там постоянно дежурили украинские врачи», – считает правозащитник.

По сравнению с прошлым годом, он отмечает разительные изменения украинских КПВВ в лучшую сторону – есть кондиционеры, большие навесы. Но существуют и проблемы, которые предстоит решить.

Более подробно с мнением Павла Лисянского, а также иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Ад донбасских пунктов пропуска: Эксперты пояснили – реально ли решить проблему».

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