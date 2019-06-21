3 ряда плюс елочники-бабковозы: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня. Новости

Сегодня утром, 21 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10135 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9660 человек и 1585 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8320 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4965 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11390 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 290 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/50;

КПВВ «Марьинка» – 20/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/45;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Andriy: «4:45. "Каргилл" около 180 машин (считал ходил) до моста и то ли еще будет»;

Andriy: «6:16. "Каргилл" льготы до моста, а очередь на мост уже»;

Andriy: «6:18. На вскидку уже машин 250, как минимум»;

Денис: «7:09. "Каргилл" в Донецк. Льготы нет. На въезд 10 машин»;

Рома: «8:06. До моста всегда было 85-90 машин. Какие 180?»;

Максим: «8:43. До моста 80. А это паникеры»;

Vera: «8:44. Он посчитал с льготкой и суперльготкой – всех, наверное»;

Andriy: «8:47. 3 ряда плюс елочники-бабковозы слева на обочине. Вот оттуда!».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Дашенька: «7:46. Октябрь. В сторону Мариуполя. Приехали в 5:40 были 55-60. Сейчас 14. Льготы 15-20. Общая заканчивается где-то в поселке (не видно) примерно машин 80-90. Пропускают каждые 15-20 мин. По 5 машин с каждой очереди».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.