Нормандская четверка и Донбасс: Итоги визита Зеленского в Германию и Францию. Новости

Некоторые западные партнеры пытаются воспользоваться ситуацией процесса смены власти в Украине и решить свои проблемы с Россией, а не вопрос урегулирования конфликта на Донбассе в интересах Украины. Об этом рассказала народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, комментируя итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию.

«К сожалению, наши западные иностранные партнеры, которые с одной стороны есть в Нормандском формате ключевыми гарантами того, что они должны заставить Россию выполнять Минские договоренности, в отношении ПАСЕ они уже пытались очень откровенно и публично, не стесняясь, говорить о каких-то правах российских граждан, которые нужно защищать, а для этого нужно вернуть РФ в ПАСЕ», – сказала она.

По ее словам, украинские дипломаты четко понимают, что диалог Франции, Германии и России активизировался и проходит сейчас на разных уровнях. «Свидетельством этого в том числе является подписание соглашения об углублении сотрудничества между немецким министром экономики и российским, которое произошло буквально несколько недель назад на Санкт-Петербургском форуме», – отметила Гопко.

«Очевидно, что и немцы, и французы очень хотят, наконец, как-то умыть руки, чтобы мы как-то сели и договорились с Россией, на каких это будет условиях – зависит от нас», – подчеркнула глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.

Она добавила, что, общаясь с немецкими экспертами, те отмечают, что основные заявления президента Украины Владимира Зеленского о ключевых вопросах по Донбассу демонстрируют ключевые шаги, но не четкую стратегию со всеми красными линиями, которые украинские власти не переступят.

«Тут очевидно, что некоторые наши западные партнеры хотят использовать ситуацию – новый президент, до конца еще не сформирована Администрация президента, МИД, переходный период, определенная некомпетентность, плюс выборы. Поэтому мы сейчас должны в интересах нашего будущего не сдавать позиции, потому что нас начнут сливать тогда, когда мы сами позволим себя слить – вот это очень простое объяснение», – заявила Гопко.

Ранее сообщалось, что президент Украины во время официального визита во Францию 17 июня провел встречу с главой Сената Республики Жераром Ларше, где обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможную встречу в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский также выступил за срочное проведение переговоров в Нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе, заявив об этом на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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