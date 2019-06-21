Сводка из зоны ООС за 20 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевую травму. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Павлополя – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

около Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

у Водяного – из миномета калибром 120 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

на окраине Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета;

у Березового – из стрелкового оружия;

в районе Чермалыка – из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;

у Пищевика – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

около Гнутово – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

у Крымского – из стрелкового оружия;

в районе Луганского – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Травневого – из миномета калибром 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Майорска – из миномета калибром 82 мм;

у Новолуганского – из миномета калибром 120 мм;

у Новозвановки – из минометов калибром 120 мм и автоматических гранатометов.

С начала текущих суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ в минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 60 единиц. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловкие поселки Гольмовский, Доломитное и Зайцево; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрела в Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) сгорел жилой дом по ул. Кирова».

На момент подготовки материала в «ЛНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.