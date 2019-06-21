Ситуация с ВПЛ в мире и в Украине: Представитель ООН назвал существенное отличие. Новости

Ситуация с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в мире и в Украине имеет существенные различия. Об этом рассказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

«Если процент людей преклонного возраста среди беженцев в мире очень низкий и составляет около 3%, то в контексте ВПЛ в Украине этот процент очень высокий: людей, которым 60 лет и более очень много в Украине среди переселенцев», – сказал он.

«Большинство беженцев проживают в городах, хотя многие считают, что большинство беженцев пребывают в лагерях, это неправда. Это также характерно для Украины. В Украине около 6 тыс. признанных беженцев – лиц, которые получили статус беженцев или получили статус дополнительной защиты. Большинство из них проживают в таких городах, как Одесса, Киев, Харьков», – сообщил Матэу.

Как сообщалось ранее, в мире по состоянию на 2018 год общая цифра вынужденно перемещенных лиц в мире составляет около 71 млн человек, из них 41 млн человек – это ВПЛ, в том числе около 1,3 млн переселенцев в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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