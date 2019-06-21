УВКБ ООН направило гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс. Новости

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 3 тонн медицинского оборудования. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование весом 3,145 тонны», – сказано в сообщении.