В Одесской области разоблачили интернет-агитатора за «Л-ДНР». Новости

В Одесской области разоблачили интернет-агитатора, который регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, мужчина также популяризировал «Л-ДНР». «Публикации фигурант производства брал с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований. Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность», – говорится в сообщении.
«В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия», – сообщили в СБУ.
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