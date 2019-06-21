В парламент проходят пять партий, – опрос. Новости

Если бы выборы в украинский парламент состоялись в ближайшее воскресенье, туда попали бы пять партий. Таковы данные исследования* команды «Сегодня» и американской социологической компании Edison Research, говорится в сюжете телеканала «Украина».

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, более 40% отдадут голоса за партию «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, 12,6% проголосуют за Оппозиционную платформу «За жизнь». Почти 11% – за партию «Голос».

Далее с разрывом в полпроцента идут «Батькивщина» и «Европейская солидарность». Еще месяц в запасе и неплохие шансы попасть в парламент имеют «Сила и честь» Игоря Смешко и «Радикальная партия» Олега Ляшко. У них немного меньше проходного барьера. У остальных партий – значительно ниже показатели.

Скриншот: видео ТК «Украина»

Но не все социологи единодушны. Например, эксперты компании Active Group сами исследовали общественное мнение. Они уверены, что лидер гонки будет иметь чуть больше 30% поддержки. Меньшие показатели – у Оппозиционной платформы «За жизнь». А вот например «Оппозиционный блок» сейчас имеет чуть меньше проходного барьера, но показывает значительную динамику к росту. Толчком стало, говорят эксперты, объединение оппозиционных сил парламента с партией мэров «Доверяй делам».

«Сам факт этого объединения, он очень положительно играет. Потому что объединилась, в принципе, большая палитра известных и сильных политиков. Каждый из них притягивает какой-то маленький процент. Если они смогут добрать избирателей от всех, кто к ним появился, в одно целое, то они получат достаточно приличный результат на выборах, точно перейдут этот 5-процентный барьер», – говорит основатель компании Active Group Андрей Еременко.

Видео: ТК «Украина»

*Опрос проведен компанией Edison Research с 15 по 18 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Опрошен 761 человек (721 по телефону, 40 лично в селах). Погрешность не превышает 3,55%.