Почему переселенцы не спровоцировали гуманитарную катастрофу в Украине, – мнение. Новости

В Украине, несмотря на большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса, за годы конфликта не произошло гуманитарной катастрофы по ряду причин. Об этом рассказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

«В Украине остается еще много гуманитарных вызовов из-за того, что конфликт на Донбассе продолжается, и каждый день определенные села подвергаются обстрелам, разрушаются дома, поэтому гуманитарные нужды остаются у населения», – сказал он.

По его словам, то, что в Украине нет гуманитарной катастрофы, можно объяснить тремя причинами.

«Первая – это достаточно быстрая и достаточно щедрая помощь со стороны гражданского общества. Именно эта помощь со стороны гражданского общества сыграла очень большую роль. Тысячи волонтеров в свое время приняли переселенцев в новых городах, помогали им с поиском жилья, помогали им продолжать жить дальше в других городах», – заявил Матэу.

Он также считает, что второй причиной являются положительные шаги украинских властей, которые сделали определенные важные шаги в отношении переселенцев довольно быстро: «Верховная Рада довольно быстро приняла закон о ВПЛ. Правительство достаточно быстро создало орган, который занимается вопросами ВПЛ – Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ. Также правительство Украины сразу же отказалось от идеи создания лагерей и начало деятельность, направленную на содействие переселенцам в других громадах. Также правительство внедрило программу денежной помощи – наиболее уязвимые ВПЛ регулярно получают определенную денежную помощь».

Третья причина – это международная помощь доноров, которые поддерживают как гражданское сообщество Украины, так и правительство. «Я имею ввиду доноров-страны, которые предоставляют финансирование определенных программ. Это международные неправительственные организации и международные организации, которые включают семью агентств ООН, а также такие крупные международные организации, как Международное общество Красного Креста и Совет Европы», – пояснил представитель ООН.

Как сообщалось ранее, в мире по состоянию на 2018 год общая цифра вынужденно перемещенных лиц в мире составляет около 71 млн человек, из них 41 млн человек – это ВПЛ, в том числе около 1,3 млн переселенцев в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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