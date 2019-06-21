В «ДНР» сообщили, сколько российских паспортов получили жители неподконтрольной Донетчины. Новости

Более 200 жителей неподконтрольной украинским властям части Донецкой области получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Как уверяют в «ДНР», по состоянию на 20 июня паспорта РФ по упрощенной схеме получили 203 человека.
Напомним, что для жителей «ЛНР» поездка в Ростовскую область за получением российского паспорта – платная. Стоимость – 450 руб. (185 грн по местному курсу валют), но это в оба конца.
Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».
За первые два дня российские паспорта получили 58 человек из «ДНР», по состоянию на 17 июня – около 100 жителей «ЛНР».
Читайте также:
- Жители «ДНР» показали свои российские паспорта (Фото)
- Быть преданным и служить в армии: Какую анкету дают жителям неподконтрольного Донбасса для паспортизации в РФ
- С июля: На КПП «ДНР» грозят не пропускать 14-летних без паспорта
- Не бесплатно: В «ЛНР» показали, как жители ездят в Россию за паспортами (Фото)
- Еще 31 житель неподконтрольной части Донецкой области получил паспорт РФ по упрощенной процедуре
- Еще 50 жителей неподконтрольной Луганщины получили паспорта РФ
Комментарии