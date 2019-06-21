В «ДНР» сообщили, сколько российских паспортов получили жители неподконтрольной Донетчины. Новости

Более 200 жителей неподконтрольной украинским властям части Донецкой области получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», по состоянию на 20 июня паспорта РФ по упрощенной схеме получили 203 человека.

Напомним, что для жителей «ЛНР» поездка в Ростовскую область за получением российского паспорта – платная. Стоимость – 450 руб. (185 грн по местному курсу валют), но это в оба конца.

Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».

За первые два дня российские паспорта получили 58 человек из «ДНР», по состоянию на 17 июня – около 100 жителей «ЛНР».

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