Опасное место: В «ДНР» обсуждают, где можно отдохнуть (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области есть несколько мест для отдыха и купания, пользующихся популярностью у местных жителей. Однако не везде отдыхать удобно и безопасно. Всеми нюансами отдыха в «ДНР» люди делятся в соцсетях.

Так, в одном из местных сообществ составлен список самых лучших мест для отдыха. В их числе – водоем «Батман» в Макеевке, Амвросиевский мергельный карьер и курорт на Азовском море – Седово.

При этом жители неподконтрольной Донетчины отмечают недостатки отдыха у карьера в Амвросиевке и опасность самого водоема:

Саша: «Мергелевый карьер – опасное место. Вряд ли кто вообще его проверял. Так как у нас в ДНР дефицит специалистов для обследования водоемов. Да и вообще, кто-то делал ли анализ воды в этом карьере, а также радиационный контроль?»;

Дмитрий: «Мергелевый карьер... Все подъезды перерыты. От единственного места, где можно оставить машину, до берега ножками топать минут 30-40. И не факт, что после возвращения найдете свою машину в целости и сохранности. На берегу тени нет. В воде попадаются настолько острые камни, что травма обеспечена. Да, красиво! Но если ветер будет со стороны завода, то отдых в дыму будет просто незабываем! А о том, что доехать до площадки можно на машине лишь с очень приличным клиренсом, я вообще промолчу»;

Давид: «Нечего там делать»;

«Дары Природы»: «Там никак к берегу не подъедешь. Это территория завода. Все въезды года три назад закрыли».

Люди отмечают, что купание в карьере запрещено. «Как можно писать о мергельном карьере, как о месте отдыха, когда там купание строго запрещено и есть соответствующие таблички», – пишет Анна.

В соцсетях пишут о том, как сегодня выглядит водоем:

Юлия: «Говорят, что он еще в прошлом году высох»;

Оксана: «Не высох, мы там в воскресенье были, дождь нежданно прошел, с трудом выбрались в цивилизацию».

Не особо нравится отдых людям и на ином водоеме:

Ирина: «"Батман" – такое болото стало. Там не убирают и не чистят воду, была я там: водоросли, мусор плавает»;

Татьяна: «Поддерживаю, фигня паршивая этот "Батман". Ни песочка не подсыпали, ни траву не покосили, зато цену на вход какого-то подняли».

В «ДНР» поднимают также тему отдыха на море и на водохранилище в Зуевке:

Алина: «Никакой ставок и карьер не заменят морской воздух и воду»;

Аннушка: «В Седово, конечно, море – неплохо, йод и т.д. Но в нашем случае это лужа с ценами Крыма или Краснодара с комендантским часом. В том году с ребенком на одном из пляжей не нашли и места для захода в море. Для себя открыла Зуевку в том году, отличная чистая вода, природа, тихо, далеко от города, рыбалка, каждый найдет себе удовольствие по душе, даже с ночевкой можно ездить с детьми»;

Иван: «Смотря где в Зуевке чистая вода. Были там, где пороги, так там такое же болото, только ехать далеко»;

Юлия: «Да, из Азовья Бердянск (Запорожская обл. – ред.) – лучший. Потому что город и достаточно хорошо развит. Седово еще расти и расти до таких условий. В этом году новое покрытие на дорогах сделали. Уже прогресс! А вообще – море всегда класс»;

Вадим: «Вот люблю Мелекино (подконтрольная часть Донецкой области – ред.). Какая там обстановка сейчас?»;

Павел: «Мелекино не люблю, позавчера заезжали, людей много, все спокойно, комендантского часа нет».

На фото: Амвросиевский карьер в этом году и подъезд к нему. Источник: соцсети

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