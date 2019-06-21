Количество госпитализированных после купания в озере в Рубежном продолжает расти. Новости

Общее число заболевших после купания в озере в Рубежном (Луганская обл.) возросло до 40 человек. Об этом сегодня, 21 июня, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Пострадавшие люди госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Рубежном и Северодонецке.

«По состоянию на 08:00 21 июня в инфекционное отделение Рубежанской больницы в течение суток обратились 10 детей и 2-е взрослых. Таким образом, общее число заболевших составило 40 человек, из которых 33 – дети. Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказала Погукай.

По ее словам, по данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» и ст. 242 УК Украины «Нарушение правил охраны вод». Следственные действия продолжаются.

Также пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области сообщила, что, ориентировочно сегодня после обеда, будут готовы анализы проб воды.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек, затем появилась информация об увеличении количества заболевших до 38 человек.

Также сообщалось, что 19 июня один из пляжей на озере Песочное в Рубежном временно закрыли.

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