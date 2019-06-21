СБУ блокировала канал финансирования «ДНР» переселенцами (Фото). Новости

Группа переселенцев с неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, проживающая в Киеве, организовала канал перевода денег для финансирования участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ "ДНР". Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что этот механизм работает с 2016 года, а общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 млн грн.

«Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведение незаконных сделок», – сообщили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения. Досудебное следствие продолжается.