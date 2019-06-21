На Донетчине «сотрудник банка» лишил мужчину почти 50 тыс. грн. Новости

Житель прифронтового Торецка (Донецкая обл.) стал жертвой мошенников и лишился почти 50 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратился 50-летний мужчина с сообщением о том, что на его мобильный телефон поступил звонок, якобы из банка, где мужчина обслуживается.

«Неизвестный, представившись работником службы безопасности попросил потерпевшего назвать номер его банковской карточки для предотвращения мошеннических действий. Заявитель без колебаний назвал свои данные, а через некоторое время обнаружил пропажу со счета денежных средств в сумме почти 50 тыс. грн», – сообщили в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

В полиции вновь призвали граждан не сообщать незнакомым людям информации о своих счетах и сбережениях.

«Помните, что настоящие сотрудники банковского учреждения могут только пригласить вас лично явиться в банк для предоставления информации, а не уточняют ее по телефону», – подчеркнули в пресс-службе.