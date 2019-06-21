Месяц до выборов в парламент: Как проходит подготовка. Новости

Избирательная кампания в ходе внеочередных парламентских выборов в Украине является очень быстрой, что привело к ряду проблем в плане закупок для Центральной избирательной комиссии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

По ее словам, регламентация работы ЦИК идет в разрез с таким коротким периодом избирательной кампании, при этом правительство нашло решение, чтобы ЦИК могла закупить необходимые материалы и инвентарь для проведения выборов в Верховную Раду без нарушений украинского законодательства.

«Министерство экономического развития и торговли издало приказ №898, которым дало право ЦИК разбивать закупки по суммам, которые являются допредельными для проведения закупок по полной процедуре тендера как такового», – сказала Айвазовская.

Она отметила, что замечаний к ЦИК о старте работы окружных избирательных комиссий нет, а также то, что среди членов окружных избирательных комиссий 38% имели опыт работы на предыдущих очередных президентских выборах.

«Мы также можем отметить активность неправительственных организаций в процессе наблюдения за выборами. На внеочередных парламентских выборах их еще больше, чем на очередных президентских. Тогда разрешение ЦИК наблюдать за выборами получили 139 организаций. Сегодня их 163-170, которые обратились в ЦИК за таким разрешением», – сообщила эксперт.

«К сожалению, только единицы [наблюдателей] информируют общество о результатах своих наблюдений, обнародуют отчеты, методику, выходят к прессе, публикуют материалы, свидетельствующие об их деятельности на ежедневной основе, в частности в новостном формате и информируют об источниках финансирования своих наблюдений», – добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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