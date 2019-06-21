В Станице Луганской правоохранители нашли тайник с боеприпасами (Фото). Новости

В Станице Луганской (Луганская обл.), граничащей с неподконтрольными украинским властям территориями, оперативники обнаружили в частном доме тайник с боеприпасами. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Как рассказали в пресс-службе, полицейские во время отработки оперативной информации о 35-летнем мужчине, находящемся в розыске СБУ по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 258 УК Украины (Создание террористической группы или организации), обнаружили в его доме тайник с боеприпасами.

Боеприпасы были спрятаны в доме в подсобке среди хлама, дров и угля. Из тайника полицейские изъяли 2 единицы ВОГ-25, 3 гранаты к РПГ-7, 840 патронов калибром 5,45 мм и 2 корпуса гранаты РГД-5. Изъятое направлено на исследование.

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