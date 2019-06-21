Тротиловые шашки, порох, гранаты: На Луганщине обнаружен схрон (Фото). Новости

В селе Михайлюки (Новоайдарский р-н Луганской обл.) правоохранители обнаружили в частном доме арсенал боеприпасов. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Правоохранители во время санкционированного обыска дома в селе Михайлюки, где проживает 20-летний ранее судимый мужчина, обнаружили арсенал боеприпасов. Боеприпасы были спрятаны в подвале.

Из подвала правоохранители изъяли 3 единицы РПГ-22, 4 кг тротиловых шашек, 9 корпусов гранаты Ф-1, 9 запалов УЗРГМ, 250 граммов пороха.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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