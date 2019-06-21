Как в Лондоне и Париже: Почему йоги встречали рассвет в Славянске (50 фото). Новости

Сегодня, 21 июня, жители Славянска (Донецкая обл.) присоединились к празднованию Международного дня Йоги, который проходит во многих городах Украины, включая и Донецкую область.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», на Соборной площади любители и профессионалы йоги встретили рассвет совместным выполнением одной из самых известных практик Сурья Намаскар, что переводится как «приветствие солнцу». Занятия провела тренер йоги от Art of Living Инна Панченко.

Как рассказала «Донецким новостям» инструктор йоги международной организации Art of Living Галина Евменкина, в Украине праздник отмечается уже пятый год.

«Йога получила всемирное признание как направление, которое оздоравливает и сейчас необходимо обществу. В Славянске подобное мероприятие, марафон "Йогатон", проводилось впервые в 2014 году возле центральной библиотеки, а в 2015 – 2017 годах – в сквере "Мечта". Но так, как основная цель мероприятия – привлечь внимание людей, поэтому во всех мировых столицах, например, в Лондоне и Париже, делается это на площади. И мы тоже решили присоединиться к традиции. Люди выходят, красиво выполняют комплекс упражнений, который называется Сурья Намаскар или Приветствие солнцу. Этот асан один из самых узнаваемых в йоге, его многие знают. Эта практика, которую можно делать каждый день как зарядку, разминку. В честь праздника мы делаем 108 раз, как своего рода аскеза такая», – говорит Евменкина.

Она отметила, что йога – это не просто модное течение, а стиль жизни, образ мыслей. «Йога доступна для любого возраста, для начинающих и продвинутых, для любого телосложения. Йога – это не скручивание в какие-то немыслимые узлы, не хождение по углям, стеклу, не трюки и не акробатика. Йога помогает в повседневной жизни справиться со стрессами, сделать свой ум более спокойным и быть более эффективными как физически, так и эмоционально, быть более стрессоустойчивым. Ведь не зря же ее признали и уже и в ЮНЕСКО, и в Европарламенте проводятся медитации. Медитирует и делает йогу весь мир, потому что с помощью ее мы можем успокоить свой ум и решать все проблемы, которые возникают вокруг нас», – говорит Галина и отмечает, что количество занимающихся йогой в Славянске также увеличивается.

Для справки. 11 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу премьер-министра Индии, который обратился с предложением учредить Международный день йоги. Уже пятый год 21 июня Украина с радостью присоединяется к мировому потоку популяризации идей Йоги.