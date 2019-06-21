Эксперт рассказала о нарушениях в ходе избирательного процесса. Новости

С 1 июня наблюдатели Гражданской сети «Опора» подали 41 сообщение в полицию об административных нарушениях избирательного процесса и свыше 100 сообщений, которые касаются хода выборов как таковых. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала глава правления организации Ольга Айвазовская.

«Среди основных нарушений на этом этапе остается проблема непрозрачности финансирования избирательных кампаний, несмотря на то, что отдельные партии уже начали агитационную деятельность, используя логотипы политических партий, слоганы, представляя кандидатов, которые идут по спискам партий, но в то же время, не имея статуса субъекта избирательного процесса. Это значит, что они не открыли избирательный фонд и все проплаты, которые касались организаций этих мероприятий, событий, концертов не оплачивались официально», – сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что на прошедших президентских выборах были зарегистрированы тысячи наблюдателей, на избирательных участках их фиксировали единицы.

«Аффилированных политически и партийно среди зафиксированных нами организаций, по предварительным оценкам, около 58%. Это большой показатель. Очевидно, что часть организаций еще вообще никогда не наблюдали за выборами, поэтому сейчас утверждать об их отношении к тем или иным политическим игрокам не стоит», – отметила Айвазовская.

«Фейковое наблюдение является закладкой для потенциальных конфронтаций или конфликтов. Мобилизация людей происходит накануне дня голосования при необходимости, но мы видим, что это скорее истерия, и она не реализовывается потом в какое-то серьезное влияние этих структур на избирательный процесс или день голосования», – добавила эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Читайте также: